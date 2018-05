Star Wars - Soundtrack

Mit Lichtgeschwindigkeit kehren Han Solo, seines Zeichens der coolste Pilot der Galaxis, und sein großer bester Freund Chewbacca auf die Leinwand zurück. Am 24.05.2018 startete „Solo: A Star Wars Story“ in den deutschen Kinos. Der Film erzählt mit viel Action und Humor, wie zwei der beliebtesten Star Wars-Charaktere zum ersten Mal aufeinandertreffen und dadurch die größte Freundschaft aller Zeiten beginnt.

„Solo: A Star Wars Story“ ist nach dem grandiosen „Rogue One“ nun schon der zweite „A Star Wars Story“-Film von Lucasfilm. Unter der Regie von Oscar®-Preisträger Ron Howard begeistern Alden Ehrenreich als Han Solo, Joonas Suotamo als Chewbacca und Donald Glover als Lando Calrissian sowie in weiteren Rollen Woody Harrelson, Emilia Clarke, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge und Paul Bettany.

Von John Williams geprägt und inspiriert

Für die Filmmusik zu „Solo: A Star Wars Story“ konnte der Komponist John Powell gewonnen werden, der sich in Hollywood bereits mit seinen Kompositionen für die „Bourne“-Trilogie einen Namen machte. Powell bediente sich für den Score an der musikalischen Sprache, der Form und der Struktur der weltberühmten Star Wars-Scores von John Williams und versuchte darauf aufbauend „die Story so ehrlich und elegant wie möglich zu untermalen“.

John Powell erklärt: „Zusätzlich habe ich mich an Musik aus den Originalfilmen orientiert, die nicht spezifisch mit Han Solo zu tun hat, sondern mit dem Millennium Falken, den TIE-Jägern und dem Imperium. Das ist sinnvoll, da jeder diese musikalischen Themen kennt. Für viele neue Figuren und Situationen habe ich neue Musik geschrieben. Der Score ist also eine Mischung aus neuen Melodien, einer neuen Komposition von John Williams und altbewährten Partituren.“

John Williams selbst komponierte für Han Solos neues Abenteuer ein eigenes musikalisches Thema für den Helden und verleiht dem Charakter somit seinen einzigartigen und unverwechselbaren Star Wars-Sound. Der Original-Soundtrack zum Kinofilm von „Solo: A Star Wars Story“ ist ab sofort überall erhältlich.