Im Herbst 2018 veröffentlichte Max Raabe sein Album "Der perfekte Moment…wird heut verpennt". Gemeinsam mit den Musikerkollegen Achim Hagemann, Annette Humpe, Daniel Faust, Peter Plate und Ulf Leo Sommer fängt der Entertainer und Sänger den Charme vieler kleiner Momente des Alltags ein. So lädt der Titelsong mit viel Gefühl und einer großen Portion Humor förmlich zum Faulenzen und Nichtstun ein.

Knapp ein halbes Jahr nach Veröffentlichung liegt der Winterschlaf nun hinter uns und sommerliche Temperaturen locken an die frische Luft. So wird neben der Sonnenbrille auch das Fahrrad wieder zum alltäglichen Begleiter. Damit es sich leichter durch den Straßenverkehr bahnen lässt und die Vorfreude auf den nächsten Rad-Ausflug steigt, sorgt Max Raabe mit dem Titel "Fahrrad fahr’n" für den passenden musikalischen Wegbegleiter. Passend zur warmen Jahreszeit hat Achim Hagemann den Song in einen neuen Remix verpackt. Marimba-Klänge und mitreißende Rhythmen sorgen für sommerliches Flair und jede Menge Spaß am Lenker.

Der "Fahrraf fahr'n - Marimba Remix" ist ab Freitag den 11. Mai zum Download auf iTunes und zum Streaming auf Spotify sowie Apple Music verfügbar.