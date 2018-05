On the Nature of Daylight – weiterer Vorgeschmack auf die Neuausgabe von Max Richters "The Blue Notebooks"

Ein Live Performance Clip zu "On the Nature of Daylight" aus den Air Studios in London bietet ab dem 04.05. einen eindrucksvollen Einblick in die Aufnahmesessions zur Neuauflage von Max Richters "The Blue Notebooks". Der Titel, der bereits aus den Filmsoundtracks zu Martin Scorseses "Shutter Island" und Denis Villeneuves "Arrival" bekannt ist, erscheint als Teil der Neuauflage in einer neuen Version.

Auf seinem 2004 veröffentlichten Album "The Blue Notebooks" verband Max Richter als einer der ersten Komponisten klassische und elektronische Elemente mit Post-Rock-Anleihen. Am 11. Mai 2018 erscheint die Neuausgabe als Doppel-CD und Doppel-Vinyl sowie zum Streamen und als Download.