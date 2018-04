Der vielfach mit Preisen ausgezeichnete Filmkomponist Craig Armstrong kündigt für September 2018 ein neues Studioalbum für Decca Records an. Schon jetzt bietet der Titel "If you should fall" erste Einblicke.

Neues Kapitel – Filmkomponist Craig Armstrong präsentiert neues Studioalbum "Sun on you"

Die Musik Craig Armstrongs dürfte jedermann bekannt sein: aus Filmen wie "Tatsächlich Liebe", "Romeo und Julia" und "Der große Gatsby". Für seine Kompositionen erhielt er unter anderem Preise wie den BAFTA, Golden Globe, Ivor Novello und Grammy Awards. Nun schlägt Armstrong mit seinem für den 07. September angekündigten Album "Sun on you" mit Werken für Klavier und Streicher einen neuen Weg seiner kompositorischen Karriere ein. Begleitet wird er dabei vom Scottish Ensemble, das als Großbritanniens führendes Streicherensemble gilt.

Innehalten und Durchatmen

"‘Sun on you‘ ist ein Album, das ich für Klavier und Streicher komponiert habe. Ich wollte eine Aufnahme kreieren, die viel Raum hat und mit Raum meine ich etwas, das die Welt vielleicht ein wenig entschleunigt und einen Moment zum Durchatmen bietet.", so Craig Armstrong. Gekonnt spielt der Künstler mit den Genre-Grenzen: "Einige der Titel sind bewusst filmisch und andere Titel sind eher klassischer Natur. Ich hoffe, die Leute genießen es." Einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album bietet ab dem 27. April 2018 der Titel "If you should fall", zum Download auf iTunes sowie als Stream bei Spotify und AppleMusic.