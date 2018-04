Für sein Decca-Debüt "The Golden Age" hat Ray Chen eine bunte Mischung brillanter Lieblingsstücke ausgewählt, in denen der Geiger seine übersprudelnde Virtuosität glänzend zur Schau stellt.

Am 8. Juni erscheint das erste Album, das Ray Chen für Decca eingespielt hat. Darauf tummeln sich solistische Meisterwerke, wie das Violinkonzert Nr. 1 in g-Moll op. 26 von Max Bruch, "Schön Rosmarin" und "Syncopation" von Fritz Kreisler oder musikalische Evergreens wie "Summertime" von George Gershwin und der Ohrwurm "Waltzing Matilda". Das australische Volkslied hat der taiwanisch-australische Geiger gemeinsam mit seinem Quartett "Made in Berlin" in einem raffinierten Arrangement extra für das Album als kammermusikalisches Goldstück auf Hochglanz poliert.

Darüber hinaus hat Ray Chen gemeinsam mit Decca das originelle Flash Player Game "The Golden Violin" ausgeheckt, in dem man sich auf einer goldenen Geige durch einen Parcours von Noten und Notenschlüsseln schlängeln muss. Als Preis winkt - was sonst - eine von Ray Chen persönlich signierte goldene Violine.

Bereits ab dem 27. April kann man "The Golden Age" vorbestellen und sich mit dem Titel 'Waltzing Matilda' auf die goldenen Zeiten einstimmen. Auf YouTube lockt vorab auch ein Video mit akustischen und optischen Eindrücken seiner mitreißenden künstlerischen Darbietung.