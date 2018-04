Die exklusive Video-Serie "Up Close" von IDAGIO bringt Musiker und Hörer zusammen und beginnt dabei mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker.

Streamingdienst IDAGIO präsentiert neue Features und Serie "Up Close"

Der Musik-Streamingdienst IDAGIO bietet nun noch mehr Inhalte, um das Herz des Klassikliebhabers zu beglücken. IDAGIO ist der erste Streaming-Service, der sich voll und ganz den Besonderheiten klassischer Musik und den Bedürfnissen der Klassikhörer zuwendet. So können zum Beispiel in der Desktop-Anwendung und auf der Website Werkseiten besucht werden, die dem Hörer die Möglichkeit bieten sich durch verschiedene Interpretationen einer Komposition zu klicken. Sortiert werden kann dabei nach Dirigent, Orchester oder Solist. Erstellte Playlists sowie Alben können auch offline gehört werden und zuletzt gehörte Werke werden gespeichert. Viele vermeintlich kleine Details, die zu einem großen Hörerlebnis führen.

"Diese Aufnahme mit den Wienern hat eigentlich meine Liebe zu dem Orchester erweckt"

Mit der neuen redaktionellen Serie "Up Close" bringt IDAGIO Musiker mit einer ganz simplen Frage nah an den Hörer: Welche Aufnahme würdest du empfehlen? Die Antwort eröffnet uns, welche Werke einem Künstler besonders am Herzen liegen.

Den Anfang machen nun die Wiener Philharmoniker. Die Instrumentalisten erzählen von ihrer Liebe fürs Orchester, von verlängerten Autofahrten, um dieses eine Stück in seiner Gesamtheit hören zu können und von ihrer Hochachtung vor Dirigenten. Welche Aufnahmen die einzelnen Musiker der Wiener Philharmoniker empfehlen und weshalb sich der Konzertmeister Volkhard Steude in den Klang seines Orchesters verliebt hat, können Sie hier sehen:

Weitere Informationen können Sie dem IDAGIO-Blog entnehmen.