Mit zwei fulminanten Open-Air-Konzerten läutet die Staatsoper Unter den Linden im Juni gemeinsam mit Plácido Domingo und Anna Netrebko mitten in Berlin den Sommer ein.

Mit der Open-Air-Eventreihe "Staatsoper für alle" kreiert die Staatsoper Unter den Linden gemeinsam mit BMW Berlin seit 2007 Konzerterlebnisse, die dem Publikum jedes Jahr im Frühsommer unvergessliche Opernmomente unter freiem Himmel bescheren. In diesem Jahr präsentiert "Staatsoper für alle" in der 12. Ausgabe auf dem Bebelplatz vor dem Opernhaus Werke von Gioachino Rossini, Claude Debussy, Igor Stravinsky und Giuseppe Verdi.

Am Samstag, den 16. Juni, lockt die Staatskapelle Berlin bereits zur Mittagszeit mit einem gratis Freiluft-Sinfoniekonzert unter der musikalischen Leitung von Daniel Barenboim in die Berliner Innenstadt. Auf dem Programm stehen Rossinis Ouvertüre zur Opera buffa "Il barbiere di Siviglia", Debussys "Ibéria" aus seinen "Images pour orchestre" und Strawinskys Ballettmusik "Le Sacre du Printemps".

Am Abend des 17. Juni kann man ab 18 Uhr Plácido Domingo und Anna Netrebko in der Verdi-Oper "Macbeth" erleben und kommt durch die Live-Übertragung auf dem Bebelplatz in den Genuss, Zeuge der ausverkauften Premiere zu werden, die ebenfalls unter Daniel Barenboims Dirigat stattfinden wird.

Die besondere Publikumsmischung aus Berlinern, Touristen, Familien, Musikliebhabern jeden Alters und Neugierigen, die in entspannter, sommerlicher Picknick-Atmosphäre Opernluft schnuppern, hat einen ganz besonderen Charme und gehört zu den Höhepunkten des Berliner Kultursommers.