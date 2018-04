Unsterbliches Erbe – Herbert von Karajan zum 110. Geburtstag

Am 5. April 2018 feiert die Musikwelt den 110. Geburtstag von Herbert von Karajan. Grund genug, sein reiches musikalisches Erbe in Augenschein zu nehmen. Das Vermächtnis des Jahrhundertdirigenten liegt in glänzend aufbereiteten Editionen vor.