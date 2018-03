Der Karneval der Tiere

Karneval in Bremen – Katja Riemann bei 3nach9

Auf dem am 09. März erschienen Album "Karneval der Tiere" präsentieren Katja Riemann & Lucas & Arthur Jussen ihre Version der Suite Camille Saint-Saëns‘ mit Texten von Roger Willemsen. Am 30.März haben Sie die Möglichkeit die Schauspielerin im Gespräch mit Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers im Weserhaus von Radio Bremen bei 3nach9 zu erleben. Unter anderem wird sie darüber sprechen, weshalb sie gerade Roger Willemsens Text als etwas ganz Besonderes empfindet. Eine musikalische Kostprobe mit dem niederländischen Klavierduo Lucas & Arthur Jussen wird es ebenfalls geben. Schalten Sie ein: am 30.03. ab 22 Uhr im NDR Fernsehen!