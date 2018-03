Leonard Bernstein sagte über sie in Anlehnung an die bekannteste Zeile aus Candide "She is simply the best and the best of all possible human beings." Der Gesangsexperte Jürgen Kesting sprach von glücklich machendem Sinnenzauber, den sie verströme. Und Joachim Kaiser beantwortete sich die Frage, "wer denn nun am allerschönsten sänge im ganzen Lande", mit Christa Ludwig. Höheres Lob geht nicht. Doch was mindestens ebenso für Christa Ludwig spricht, ist die nicht endend wollende Begeisterung über ihre Gesangskunst bis zum heutigen Tag, auch in Zeiten großer Konkurrenz durch zeitgenössische Sängerinnen.

Moderner Gesangsstil: Christa Ludwig

Knapp ein Vierteljahrhundert nach Beendigung ihrer aktiven Laufbahn klingen ihre Aufnahmen so frisch wie eh und je. Es ist viel darüber spekuliert worden, warum Christa Ludwig so nachhaltig wirkt, warum ihr Gesang keine Patina ansetzt. Eine Erklärung hierfür ist, dass sie das Wagnis der Einfachheit einging. Den gespreizten Stil der 1950er Jahre lehnte sie schon damals ab. "Die Musik", sagte sie einmal, "oder wenigstens gute Musik, ist eigentlich einfach, kompliziert machen sie nur die Interpreten."

Geburtstagsedition: Highlights einer Weltkarriere

Am 16. März 2018 feiert diese Grande Dame der Gesangskunst, die erst vor zwei Jahren mit dem renommierten Lifetime Achievement Award des britischen Musikmagazins Gramophone ausgezeichnet wurde, ihren 90. Geburtstag. Grund genug, sie mit einer Sonderedition zu ehren. Bei Deutsche Grammophon ist eine solche soeben erschienen. Sie enthält musikalische Highlights ihrer bewegten Laufbahn und ein unterhaltsames Booklet, das tiefe Einblicke in ihre Persönlichkeit gewährt.

In einer 4-teiligen Serie rund um ihren 90. Geburtstag widmet sich BR4 Klassik der Sängerin Christa Ludwig:

Freitag, 16.03. 18.05 - 19.00 Uhr Klassik-Stars

Zum 90. Geburtstag der Mezzosopranistin Christa Ludwig (I)

Freitag, 16.03. 20.05 – 22.00 Uhr Konzertabend

Zum 90. Geburtstag der Mezzosopranistin Christa Ludwig (II)

Samstag, 17.03. 11.05 - 12.00 UHR Meine Musik

Zum 90. Geburtstag der Mezzosopranistin Christa Ludwig (III)

Montag, 19.03. 19.05 - 20.00 Uhr Con Passione

Zum 90. Geburtstag der Mezzosopranistin Christa Ludwig (IV)