Am 09. März erscheint das Album "Karneval der Tiere" von Katja Riemann und Lucas & Arthur Jussen. Im schnellen Frage-Antwort-Video lernen Sie die Schauspielerin und Sängerin besser kennen.

Rede und Antwort - 10 Fragen an Katja Riemann

An der Seite der niederländischen Pianisten-Brüder Lucas & Arthur Jussen und begleitet von Mitglieder des RCO Chamber Soloists Amsterdam liest Katja Riemann "Der Karneval der Tiere" in einer Bearbeitung von Roger Willemsen, den die Schauspielerin sehr schätzte. Deutsche Grammophon veröffentlicht das Album mit der Musik von Camille Saint-Säens und der Textfassung des 2016 verstorbenen Publizisten und Musikliebhabers am 9. März 2018.

Im KlassikAkzente-Schnellfeuer-Interview verrät die Schauspielerin mehr über ihre musikalischen Vorlieben und bekennt sich als Hundeliebhaberin sowie Sellerieschnitzel-Verfechterin.