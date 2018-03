"Der frühe Vogel fängt den Wurm" heißt es wieder einmal am 2. März, wenn Kian Soltani zu Gast im ZDF-Morgenmagazin ist. Kian Soltani gilt als einer der aufregendsten Musiker seiner Generation. Erst Anfang Februar veröffentlichte der junge Cellist sein Debütalbum "Home" bei Deutsche Grammophon. Neben Werken von Schubert und Schumann sind auch die eigens für Soltani komponierten "Persian Folk Songs" von Reza Vali auf der Aufnahme zu hören.

Am 4. März um 18:25 Uhr folgt auf Arte ein weiteres musikalisches Highlight: Rolando Villazón lädt in der ersten von vier neuen Folgen "Stars von morgen" wieder junge internationale Künstler nach Berlin ein, um mit der Jungen Sinfonie Berlin unter der Leitung von Giedre Slekyte aufzutreten. Der Tenor begrüßt neben Kian Soltani auch die Sopranistin Fatma Said, den Tubisten Thomas Leleu und das Aris Quartett.