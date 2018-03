Gipfeltreffen zweier Weltklasse-Pianisten - Argerich und Babayan spielen Prokofjew

Martha Argerich und Sergei Babayan haben für das Album "Prokofjew for Two" verschiedene Prokofjew-Transkriptionen für zwei Klaviere von Babayan eingespielt. Das faszinierende Ergebnis erscheint am 23. März.