Zwei Wochen vor Christa Ludwigs 90. Geburtstag veröffentlicht die Deutsche Grammophon in der Reihe "The Essentials" ein digitales Album, das die schönsten Aufnahmen der Mezzosopranistin präsentiert.

Das digitale Album der Reihe "The Essentials" würdigt die große Mezzosopranistin anlässlich ihres 90. Geburtstags mit 25 Titeln, die das enorme Spektrum ihrer Stimme widerspiegeln. Ob Bach oder Wagner, Oper oder Lied - Christa Ludwig konnte stets durch eine berührende emotionale Ausdruckskraft und die große Wandlungsfähigkeit ihrer Stimme überzeugen und gilt daher zurecht als eine der bedeutendsten Interpretinnen unserer Zeit.

Nicht nur Leonard Bernstein war zeitlebens ein erklärter Fan der Mezzosopranistin - in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Dirigenten ist unter anderem eine legendäre Aufnahme seines Musicals "Candide" entstanden. Auch das Publikum konnte die Sängerin mit ihrer großen Präsenz immer wieder für sich gewinnen. Aufnahmen mit Karl Böhm, James Levine, Claudio Abbado und Daniel Barenboim dokumentieren die glanzvolle Karriere der Sängerin, die in der Rolle der Marschallin in Richard Strauss’ Oper "Der Rosenkavalier" genauso zuhause war, wie in den Liedern "Wehmut" oder "Auch kleine Dinge" aus der Feder von Franz Schubert.

Nach der jüngsten Veröffentlichung einer umfangreichen Christa Ludwig Edition mit 12 CDs, fasst das digitale Album der Reihe "The Essentials" die Highlights ihrer Laufbahn noch einmal gekonnt zusammen.