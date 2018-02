Max Richter

"Diese Musik ist zeitweise so sanft und Trancezustände hervorrufend, dass man gar nicht anders kann als in einen entspannten Zustand zu gelangen", schreibt das Wallstreet Journal über Max Richters Monumentalwerk "SLEEP".

Als Meilenstein kann das Album, das bereits 2015 bei der Deutschen Grammophon veröffentlicht wurde, ganz bestimmt jetzt schon gelten. Das achtstündige Werk soll den Zuhörer im Schlaf begleiten und wird von Richter selbst als "Manifest zur Entschleunigung des Lebens" beschrieben. Zur Feier des Welttages des Schlafes wird das außergewöhnliche Album "SLEEP" nun am 16. März 2018 erstmals auch auf allen Streamingportalen zur Verfügung gestellt.

Nachdem "SLEEP" bereits in Berlin, London, Sydney, Madrid, Zürich, Paris und Amsterdam aufgeführt wurde, findet die Nordamerika-Premiere am 13. März im Rahmen des SXSW Festivals in Austin/Texas als Acht-Stunden-Übernachtungs-Konzert in Kooperation mit Beautyrest und Philips statt.