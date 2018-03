Am 20. April veröffentlichen Sting und Shaggy ihr gemeinsames Album "44/876". Um die Wartezeit darauf zu verkürzen, hat sich das "Don’t Make Me Wait"-Duo etwas ganz Besonders einfallen lassen: In kurzen Trailer-Clips nehmen sie ihre Fans mit hinter die Kulissen ihrer Album-Produktion und zeigen exklusiven Content von ihrem Videodreh in Jamaica.

Sting und Shaggy: das perfekte Duo

Im ersten Clip erzählen Sting und Shaggy über ihre gemeinsame Zusammenarbeit. Shaggy gibt zu: "Zuerst mag die Kollaboration von mir und Sting total überraschend sein, aber wir sind eigentlich ein perfektes Duo: ich, Mr. Lover-Lover und Sting, der Liebeslied-Experte."

Hoffnung keimt bei Nacht: Shaggy und Sting über "Morning Is Coming"

Nicht nur das musikalische Knowhow fusioniert bei Sting und Shaggy: Im Clip zu "Morning Is Coming" berichten die Beiden, dass der Song auch als politischer Hoffnungsträger dienen soll. "In schweren Zeiten der globalen Unsicherheit ist Reggae-Musik der passende Bote, um den kommenden Tag stets positiv zu beginnen", rät Sting.