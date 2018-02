Agnes Obel unterschreibt Exklusiv-Vertrag bei Deutsche Grammophon

Über 160 Millionen Streams auf Spotify und diverse Platin-Auszeichnungen sprechen für sich! Agnes Obel komponiert, arrangiert, performt, mixt und produziert ihre Songs selbst und genau das macht sie so authentisch. Mit jedem ihrer Stücke eröffnet Agnes Obel ihren Hörern ein ganz persönliches musikalisches Universum, kreiert ihren eigenen zeitlosen und zugleich intimen Stil, der sich jeglicher Klassifizierung entzieht.

Ihre atmosphärisch wie cineastisch anmutenden Werke sind unter anderem aus TV-und Filmproduktionen wie Big Little Lies, Grey’s Anatomy, The Royals, Pretty Little Liars, The Leftovers oder Tin Star bekannt.

Das Label Blue Note wird in Partnerschaft mit der Deutschen Grammophon den Vertrieb ihrer Veröffentlichungen in Nordamerika übernehmen.

"Ich bin sehr glücklich darüber mit der Deutschen Grammophon und Blue Note, zwei legendäre Labels mit einer immensen Geschichte, zusammen zu arbeiten. Ich freue mich sehr auf dieses nächste sehr aufregende Kapitel", so Agnes Obel über den Vertragsabschluss mit der Deutschen Grammophon.

"Wir sind fasziniert von der kompositorischen Autonomie und der Präzision, mit der sie ihre vokalen und instrumentalen Klanglandschaften entwirft und produziert. Mit jedem Song und Instrumentalstück eröffnet sie kleine Universen, die ein breites Publikum erreichen. (...)", so Dr. Clemens Trautmann, President Deutsche Grammophon, über die künftige Zusammenarbeit.