Klangvolle Würdigung - Edith Mathis wird 80 und das gelbe Label feiert ihre Stimme

Mit 22 Jahren debütierte Edith Mathis bei den Salzburger Festspielen und legte in den folgenden sechs Jahrzehnten eine glänzende Karriere aufs Parkett der internationalen Opernbühnen. Pünktlich zu ihrem 80. Geburtstag am 11. Februar würdigt die Deutsche Grammophon die Sopranistin nun mit einer Box, die die große Vielseitigkeit der Künstlerin unter Beweis stellt.

Auf sieben Alben bringt Edith Mathis in Opernarien von Mozart, Beethoven, Berlioz und Strauss, in Liedern von Schumann und Wolf und in bedeutenden Werken von Bach bis Mahler alle Farben ihrer silbrig schimmernden Sopranstimme zur Geltung. Die Einspielungen sind in Zusammenarbeit mit renommierten Klangkörpern unter der Leitung großer Dirigenten wie Karl Richter, Karl Böhm, Carlos Kleiber oder Rafael Kubelik entstanden und in jeder Hinsicht ein musikalischer Hochgenuss, mit dem die Sängerin zu ihrem runden Geburtstag eine vollendete Würdigung erfährt.