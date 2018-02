Als Gründer des Beaux Arts Trio hat Menahem Pressler längst seinen unverwechselbaren Fußabdruck in der Musiklandschaft hinterlassen. 55 Jahre lang stellte er seine Karriere in den Dienst des Ensembles und verwirklichte erst mit 84 Jahren zum ersten Mal auch solistische Projekte. Noch einmal zehn Jahre später hat er nun seine persönliche Hommage an die drei großen französischen Komponisten Claude Debussy, Gabriel Fauré und Maurice Ravel aufgenommen. Die ausgewählten Stücke haben auf Menahem Presslers Weg immer eine besondere Rolle gespielt. Der erste Preis beim Debussy Wettbewerb in San Francisco gab 1946 den Startschuss für seine glänzende Karriere.

Menahem Presslers Solo-Album erscheint am 9. März, kurz bevor sich Debussys Todestag am 25. März zum 100. Mal jährt. Doch bereits ab dem 9. Februar kann man mit der "Rêverie" des französischen Komponisten einen Eindruck der stimmungsvollen Aufnahmen bekommen.