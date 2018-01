Lucas & Arthur Jussen

Im letzten Jahr haben die beiden niederländischen Pianisten Arthur und Lucas Jussen in Zusammenarbeit mit dem Concertgebouworkest unter Stéphane Denève eine fulminante Aufnahme von Francis Poulencs Konzert für zwei Klaviere und Orchester präsentiert. Radio France kürte diese kurz darauf zur besten Einspielung, die jemals erschienen ist. Ab dem 19. Januar 2018 ist das Album, das zusätzlich Werke von Camille Saint-Saëns und Fazil Say enthält, nun auch in Deutschland erhältlich - darüber hinaus darf man sich auf den gesamten Back-Katalog der musikalischen Brüder freuen.



Außerdem erscheint am 9. März 2018 die Aufnahme des gemeinsamen Projektes mit der Schauspielerin Katja Riemann, mit der die beiden jungen Künstler den "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns in einer originellen Textfassung von Roger Willemsen für die Ewigkeit festgehalten haben. Am 3. April kann man Katja Riemann begleitet von Arthur und Lucas Jussen mit "Der Karneval der Tiere" in der Elbphilharmonie erleben. Bereits am 5. Januar treten die Brüder im ZDF MoMa auf.