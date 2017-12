Joy to the World - Franco Fagioli verbreitet Weihnachtsstimmung im Bayerischen Rundfunk

In diesem Jahr steht der argentinische Countertenor Franco Fagioli im Mittelpunkt der festlichen Weihnachtssendung, die der Chor des Bayerischen Rundfunks und das Münchner Rundfunkorchester am 3. Dezember 2017 in der Benediktinerabtei Rohr in Niederbayern unter der Leitung von Howard Arman gemeinsam aufgezeichnet haben.

"Weihnachten in aller Welt" lädt auf eine musikalische Reise ein, die mit Weihnachtsliedern und stimmungsvollen Melodien eine Fülle regionaler Bräuche zur Weihnachtszeit vorstellt, die über die vergangen Jahrhunderte hinweg entstanden sind und die durch das Singen, Spielen und Hören von weihnachtlicher Musik in zeitloser Schönheit miteinander verschmelzen.

Am 22. Dezember kann man Franco Fagioli um 16:15 Uhr in dem festlichen Rahmen in der ARD erleben und am 24. Dezember wird das Konzert um 17:45 Uhr noch einmal im BR Fernsehen ausgestrahlt.