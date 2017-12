Mit dem von Erfolg gekrönten Projekt "101 Pianists" tourt Lang Lang mittlerweile um die Welt. Organisiert von der Lang Lang Foundation tritt der Klassik-Star gemeinsam mit 100 Kinder auf, die an 50 Pianos vierhändig spielen. Gespielt werden Werke von Mozart, Schubert und Brahms. Der Pianist möchte so Kinder an die Musik heranführen, motivieren und hält immer die Augen nach Talenten offen. Den Klavierschülern ist die einmalige Möglichkeit gegeben, im Orchester zusammen zu musizieren.

Zunächst hatte Lang Lang das Konzert im Rahmen von "101 Pianists" in Zürich aufgrund einer Entzündung in der linken Hand absagen müssen, doch im Oktober 2017 wurde die Veranstaltung nachgeholt. Verfolgen Sie das einzigartige Musik-Projekt in der Zürcher Tonhalle am 25.12.2017 um 13 Uhr im 3Sat!