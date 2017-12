Der schwedische Pianist Benny Andersson hat mit der Band ABBA Musikgeschichte geschrieben und darüber hinaus viele erfolgreiche Musicals komponiert. Für sein Album "Piano" hat der vielseitige Künstler nun eine Fülle unvergesslicher ABBA-Hits und Melodien höchstpersönlich an den Tasten eingespielt und präsentiert seine Kompositionen in dieser besonderen Bearbeitung in einem reizvollen neuen Licht.

Große ABBA-Hits wie "Thank you for the music" oder "Let the music speak" entfalten unter Benny Anderssons Händen ihre melodische Schönheit und erstrahlen im Kontext der solistischen Interpretation am Klavier noch einmal ganz neu. Titel wie "Flickornas Rum", "Malarskolan" oder "Mittnattsdans" stehen mit federleichtem Schwung und melodischem Charme für den unwiderstehlichen kompositorischen Stil des schwedischen Musikers. "Tröstevisa" und "Stockholm by night" stammen von Benny Anderssons Album "November 1989" und passen mit ihrer melancholischen Süße wunderbar in die dunkle Jahreszeit.

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung auf CD erscheint das Album nun auch auf Vinyl - und bietet damit eine gelungene Präsentation der intimen Klaviermusik, die in dem stilvollen Format in Kombination mit bester moderner Klangqualität formvollendet in Szene gesetzt wird.