Mit dem Album "Ein Wintermärchen" hat das Label Panorama im letzten Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsalbum veröffentlicht, das auch in diesem Jahr seinen musikalischen Glanz verströmt und nun auch live auf der Bühne zu erleben ist.

Bezaubernd anders - Das Wintermärchenprojekt ist zu Gast in der Elbphilharmonie und in der Düsseldorfer Tonhalle

Bereits im letzten Jahr haben Künstler wie Max Raabe, Thomas Quasthoff, Cassandra Steen, Katharina Thalbach, Albrecht Mayer und Gregor Meyle auf dem gemeinsamen Album "Ein Wintermärchen" 18 bekannte Weihnachtslieder mit Contemporary Classic-Versionen in neuem Glanz erstrahlen lassen. Der musikalische Tausendsassa Christoph Israel war beim Arrangieren der Titel ganz in seinem Element und hat jedem der Musiker eine stimmige Variante der ursprünglichen traditionellen Komposition auf den Leib geschrieben.

Mit der charmanten Songsammlung kann man die besinnliche Stimmung bei Kerzenschein und Plätzchenduft mal ganz anders genießen und die Hektik, die den Festtagen oftmals vorausgeht, getrost an sich abprallen lassen.

Fünf Sonderkonzerte in Hamburg und Düsseldorf locken das Publikum darüber hinaus zu einem stimmungsvollen und fröhlichen Adventserlebnis in die ausverkaufte Elbphilharmonie und die Tonhalle. Wer sich bei dem Konzert mit Thomas Quasthoff, der Kammerakademie Potsdam unter der Leitung von Christoph Israel und weiteren fabelhaften Gästen auf Weihnachten einstimmen möchte, kann hier ein Ticket für das Gastspiel in Düsseldorf erwerben.