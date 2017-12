Im Rahmen der "Royal Christmas Gala" versetzt der puerto-ricanische Tenor Fernando Varela das Publikum in Weihnachtsstimmung. Zusammen mit Sarah Brightman und weiteren Showacts ist er auf großer Deutschlandtour in der Vorweihnachtszeit.

Fernando Varela verzaubert das Publikum in der "Royal Christmas Gala"

Begleitet von großem Orchester und Band präsentiert Fernando Varela Hits wie "All By Myself", einer seiner Lieblingssongs, der auch auf seinem aktuellen Album "Vivere" vertreten ist. Produziert wurde die Coverversion des Celine Dion Titels von seinem Freund und Mentor David Foster. Mit einem Klassiker wie "Nessun Dorma" aus Puccinis "Turandot" bringt Varela zudem die Welt der Oper auf die Bühne der "Royal Christmas Gala".

Neben Fernando Varela und Sarah Brightman stimmen auch Gregorian, Narcis und Mari Frangoulis mit den schönsten Weihnachtshits auf die festliche Zeit des Jahres ein.

Alle Showacts gemeinsam präsentieren dem Publikum zum krönenden Abschluss den Weihnachtsklassiker "Happy Christmas: War is Over" von John Lennon.