Auf seinem Album "Der perfekte Moment…wird heute verpennt" besingt Max Raabe viele kleine Momente des Alltags. In kreativer Zusammenarbeit mit Achim Hagemann, Annette Humpe, Daniel Faust, Peter Plate und Ulf Leo Sommer ist ein Album voller Wortwitz, Groove und Charme entstanden. Mit dem Titelsong lädt der Sänger und Entertainer zum entspannten Nichtstun ein.

Den Titel "Der perfekte Moment…wird heute verpennt" haben sich kurz nach Veröffentlichung des Albums zwei DJs vorgenommen. In Remixen präsentieren beide eigene Interpretationen des Songs. Der aus Köln stammende DJ und Produzent Cotone ist spätestens seit seinem Remix des Songs "When I wake up" von Lions Head eine wahre Größe im Streaming. Mit seiner Version des Raabe-Titels unterstreicht er das Raabe-Original in seiner Leichtigkeit und lädt förmlich zum Tanzen ein. Der Berliner DJ Langfeldt steht für ein urbanes und langlebiges Klangerlebnis. In seiner Version geht es entspannter zu, geradezu sorglos lässt es sich so durch den Alltag träumen.

Die Remixe stehen ab dem 1. Dezember bei iTunes zum Download sowie bei Spotify und AppleMusic zum Streaming bereit.