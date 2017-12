Weihnachtliche Stimmung mit Rolando Villazón

Am 7. Dezember stimmt Carmen Nebel unter dem Titel "Die schönsten Weihnachts-Hits" gemeinsam mit prominenten Gästen musikalisch auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Zu den diesjährigen Gästen der Spendengala zugunsten von "Misereor" und "Brot für die Welt" gehört auch Rolando Villazón. Mit einem Weihnachtsklassiker versetzt er das Publikum live in festliche Stimmung.

Besinnlich wird es auch in der Sendung "Die zauberhafte Weihnacht" am 23. Dezember um 20.15 Uhr in ORF2 und im BR. Dort wird Rolando Villazón an der Seite seines aktuellen Duett-Partners Ildar Abdrazakov mit dem Titel "Granada" zu erleben sein. Kürzlich haben die beiden Sänger gemeinsam mit dem Dirigenten Yannick Nézet-Séguin das Album "Duets" veröffentlich. Darauf interpretieren sie Duette für Tenor und Bass, darunter "Au fond du temple" aus George Bizets Oper "Die Perlenfischer" und "Son lo spirito che nega" aus Arrigo Boitos "Mefistofele". Rolando Villazón wird außerdem mit "When You Wish Upon A Star" von seinem Solo-Album "La Strada" zu sehen sein.