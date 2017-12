Star Wars - Soundtrack

Bevor am 14. Dezember das mit Spannung erwartete Kino-Highlight des Jahres "Star Wars: Die letzten Jedi" in den deutschen Kinos erscheint, gibt es für alle Star Wars- und John Williams-Fans noch einen weiteren Grund zur Freude: die Veröffentlichung eines limitierten 3-LP-Vinylsets des legendären Soundtracks "Star Wars: Eine neue Hoffnung"!

Die Collectors Edition mit einzigartigem Todesstern-Hologramm

Anlässlich des 40. Jubiläums eines der wichtigsten Soundtracks der Filmgeschichte veröffentlicht Walt Disney Records eine Special Collectors Edition des remasterten Filmsoundtracks "Star Wars: Eine neue Hoffnung". Das einzigarte Vinylset fasziniert mit einem Todesstern-Hologramm, das durch eine direkte Lichtquelle auf der Vinyl-LP sichtbar wird, und einem Jubiläumslogo auf einer Bonus-LP.

Zusätzlich zum unvergleichlichen Score, dirigiert und komponiert vom fünfmaligen Academy Award®- Gewinner John Williams, enthält das Boxset ein 48-seitiges Hardcover Buch mit seltenen Bildern und zwei spannenden Essays: "Tuning Up a Galaxy" von Autor Jeff Bond (Danse Macabre: 25 years of Danny Elfman and Tim Burton, The Music of Star Trek) beschreibt das Phänomen Star Wars und wie John Williams die Filmmusik für immer veränderte. "John Williams' Journey to Star Wars" von Jeff Eldridge stellt die frühe Karriere von John Williams dar – von seinen musikalischen Einflüssen bis hin zu seinem andauernden Vermächtnis.

"Star Wars: Die letzten Jedi" kommt am 14. Dezember 2017 in die Kinos

Als Komponist des Soundtracks zum neuen Lucasfilm "Star Wars: Die letzten Jedi" konnte erneut John Williams gewonnen werden. Die Skywalker-Saga setzt die Handlung aus "Das Erwachen der Macht" fort. Dabei werden in einem epischen Abenteuer die uralten Mysterien der Macht und unsagbare Offenbarungen der Vergangenheit auf unerwartete Weise aufgedeckt.