"Ein Klavierabend, an den man sich noch lange erinnern wird.", schreibt die Münchner Abendzeitung. "Mit faszinierender Hingabe kostet er jeden Akkord aus", die Westdeutsche Zeitung und die Süddeutsche Zeitung titelt "unendlich subtil". In einer Reihe von Konzerten war Daniil Trifonov in den vergangenen Tagen live zu erleben, darunter in der Düsseldorfer Tonhalle sowie im Herkulessaal in München. Dabei präsentierte der Künstler nicht nur das Solo-Repertoire seines am 6. Oktober erschienenen Albums "Chopin Evocations", sondern auch Rachmaninovs Variationen über ein Thema von Chopin op. 22 und Chopins berühmte b-Moll Sonate. Das jubelnde Publikum lohnte es ihm mit Standing Ovations.

Am 22. November wurde Daniil Trifonov im Anschluss an sein ausverkauftes Konzert in der Hamburger Laeiszhalle mit dem Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik e.V. für sein im vergangen Jahr veröffentlichtes Album "Trascendental", auf dem er die zwölf Etüden von Franz Liszt interpretiert, ausgezeichnet. Den Preis überreichte Kulturjournalist und Jurymitglied Joachim Mischke. Der Pianist zeige, so Peter Cossé für den Jahresausschuss, "wie man mit Intelligenz, Unerschrockenheit und zuweilen geradezu demütiger Umsicht die Lisztschen Etüdenschöpfungen ins Leben bringen kann, ohne musisch-bildhaft zu werden."

Zum bereits zweiten Mal wagte sich der Pianist zudem von den Bühnen der Konzerthäuser in die Yellow Lounge. In intimer urbaner Atmosphäre entführte Trifonov das Berliner Publikum am 14. Oktober in die Klangwelt Frédéric Chopins. Hier können Sie einen Eindruck der Yellow Lounge aus The Venue in Berlin gewinnen: