Mit einer großen Spendengala hat die BILD-Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" des Axel Springer Verlags wieder dazu aufgerufen, sich für benachteiligte Kinder einzusetzen und das erfreuliche Ergebnis kann man am 9. Dezember in einer stimmungsvollen Sendung im ZDF miterleben. In diesem Jahr gestalten mit Max Raabe und Benny Andersson gleich zwei Künstler des gelben Labels den musikalischen Rahmen des Events.

Für Max Raabe stehen in diesen Tagen noch zwei weitere TV-Auftritte an. Am 21. November ist der Sänger zu Gast in der beliebten ZDF-Sendung "Volle Kanne" und am 2. Dezember tritt er im Rahmen der von Florian Silbereisen moderierten Weihnachtsshow "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" um 20:15 Uhr in der ARD auf.