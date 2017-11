Wir entdecken Komponisten

Echte Klassiker

In den 1980er Jahre gaben die Hörspiele "Das Wunderkind aus Salzburg oder: Vor lauter Tintenklecksen kann er die Noten kaum lesen" und "Die Wut über den verlorenen Groschen oder: Warum die Hühner ihre Eier verlegen" den Startschuss für die originelle Kinderklassik-Serie, die bis heute zu den beliebtesten Musikvermittlungsformaten gehört. Im Fokus der ersten beiden spannenden Geschichten stehen Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven - ihr Leben, ihre Epoche und ihre Werke. Durch zentrale Kompositionen wie Mozarts Sinfonie Nr. 40 in g-Moll KV 550, die Serenade "Eine kleine Nachtmusik" oder Auszüge aus den Opern "Die Zauberflöte" und "Die Hochzeit des Figaro", bekommt man spielerisch einen umfassenden Überblick über das Schaffen des Salzburger Komponisten. Werke wie das Rondo a capriccio in G-Dur, Op.129 "Die Wut über den verlornen Groschen", die "Pastorale" - die Sinfonie Nr.6 In F-Dur Opus 68 und das so genannte "Erzherzog-Trio", das Klaviertrio Nr. 6 in B-Dur Opus 97, dürfen nicht fehlen, um einen Bogen quer durch Beethovens kompositorisches Werk zu spannen. Die gelungene und unverkrampfte Kombination aus Fachwissen und kindgerechter Unterhaltung hat eine einzigartige Mischung hervorgebracht, die Kinder und Jugendliche (und ihre Eltern) begeistern kann und durch die sinnliche Kraft der Musik und die phantasievollen Erzählungen schon die kleinsten Hörer erreicht.

Barocke Meister

Anfang der 1990er Jahre folgten mit den Hörspielen "Von Tastenrittern und Klavierhusaren" und "Die Brandenburgischen Konzerte: Für die Musik geht er ins Gefängnis" weitere Folgen der beliebte Kinderklassik-Serie, die sich mit Johann Sebastian Bach auseinander setzen. Wichtige Werke wie seine Toccata und Fuge d-moll BWV 565, die Partita Nr. 1 B-dur BWV 825, die Brandenburgischen Konzerte, die Kaffeekantate BWV 211 und die Goldberg-Variationen, vermitteln leichtfüßig und in bester Tonqualität einen Eindruck der musikalischen Hinterlassenschaften des großen Thomaskantors. Mit der Geschichte "Kein Feuerwerk für den König oder: Auf einen König kann er sich verlassen" bringt das gelbe Label den Kindern Händels Leben und Wirken nah, das u.a. durch Aufnahmen seiner Concerti grossi und der berühmten Feuerwerksmusik musikalisch in den barocken Kontext gesetzt wird.

Große Romantik

"Heimweh nach Polen oder: Das Klavier ist mein zweites Ich" heißt das spannende Hörspiel, das Frédéric Chopin gewidmet ist. Der romantische Klaviervirtuose wird in der Geschichte musikalisch u.a. mit Sonaten, Préludes, Walzern, der Grande Polonaise Brillante in Es-Dur op. 22 und zwei Sätzen aus seinem Klavierkonzert Nr. 1 von großen Pianisten wie Krystian Zimerman, Christoph Eschenbach und Martha Argerich vorgestellt, die seine Werke mit viel Ausdrucksvermögen interpretieren und die Geschichte damit in musikalischer Hinsicht befeuern. Ein unterhaltsames und kindgerechtes Porträt von Peter Tschaikowsky trägt den Titel "Nussknacker und Märchenprinz oder: Du hörst doch, ich tanze" und fügt der Serie ein weiteres musikalisches Highlight hinzu.

Die beliebte Serie "Wir entdecken Komponisten" begleitet viele Klassikfans bereits seit ihrer Kindheit. Der Sprecher Will Quadflieg hat die spannenden Hörspiele der Serie als Erzähler mit seiner Stimme geprägt und wird in den 20 Folgen von vielen weiteren bekannten Sprechern wie Fabian Harloff oder Jan Plewka unterstützt. Bevölkerten einst noch Kassetten und später CDs die Kinderzimmer, macht die Deutsche Grammophon die abwechslungsreichen Musikgeschichten für die jungen Hörer und ihre Eltern nun zum ersten Mal auch digital zugänglich, so dass dem Hörvergnügen als Stream oder Download nichts mehr im Wege steht.



