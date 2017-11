Daniel Barenboim ist ein Phänomen. Als Pianist und Dirigent hat er längst den Status eines Weltstars erreicht, als Friedensbotschafter und Kulturaktivist engagiert er sich mit ungebrochenem Einsatz für die Verständigung zwischen den Völkern und pflegt die Musik als kraftvolle Sprache des Friedens. Am 15. November wurde der Ausnahmekünstler und Tausendsassa 75 Jahre alt.

Mal Solist, mal Kammermusiker, mal Dirigent – vielseitige Brillanz eines großen Interpreten

Daniel Barenboim kam am 15. November 1942 in Buenos Aires auf die Welt und zeigte schon früh seine außerordentliche Begabung. Mit sieben Jahren gab er sein erstes Konzert und bald schon feierte er internationale Erfolge als Pianist. Darüber hinaus zeigte sich Barenboim schon früh auch als leidenschaftlicher Kammermusiker und begnadeter Liedbegleiter. Ab Mitte der 60er Jahre wandte sich Barenboim zunehmend auch dem Dirigieren zu, war zuerst Chefdirigent des Orchestre de Paris, zudem Dirigent bei den Bayreuther Festspielen, beim Chicago Symphony Orchestra und an der Mailänder Scala. In seiner Wahlheimat Berlin ist er bis heute sowohl künstlerischer Leiter und Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden als auch Chefdirigent auf Lebenszeit des Orchesters der Staatskapelle Berlin. Eine faszinierende und vielseitige Karriere, der Barenboim durch sein intensives Engagement als Friedensbotschafter mit Musik noch eine weitere Komponente hinzufügte: So begründete er 1999 das West Eastern Divan Orchestra mit, das sinnbildlich steht für die Versöhnungskraft von Musik.

"The Solo Recordings" – eindrucksvolle Gesamtausgabe von Barenboims Solo-Aufnahmen

Anlässlich des besonderen Geburtstags von Daniel Barenboim wurde bei Deutsche Grammophon in diesem Jahr die Edition "The Solo Recordings" veröffentlicht, die seine Solo-Einspielungen, von frühen Aufnahmen aus den 50er Jahren bis hin zu jüngsten Veröffentlichungen beim gelben Label zusammenfasst.

