Geigenvirtuosin Anne-Sophie Mutter wurde in Berlin von der französischen sowie rumänischen Botschaft ausgezeichnet.

Kürzlich veröffentlichte Anne-Sophie Mutter gemeinsam mit Daniil Trifonov ihr Schubert-Album, das ab dem 17. November auch als Vinyl erhältlich sein wird. Jetzt wurden der Geigerin in Berlin gleich zwei Orden verliehen. In der französischen Botschaft erhielt die Geigerin am 10. November die Insignien eines Kommandeurs im französischen Orden der Künste und der Literatur.

Der rumänische Botschafter S.E. Emil Hurezeanu ehrte die Künstlerin außerdem mit dem Kulturverdienstorden im Rang eines Großoffiziers als "Zeichen der hohen Anerkennung für die Hingabe und Begabung ihrer gesamten musikalischen Karriere, sowie auch für die Freundschaft, die sie Rumänien bewiesen hat und für ihren Einsatz für sozial benachteiligte Kategorien". Anne-Sophie Mutter unterstützt seit fast 20 Jahren Kinderheime in Rumänien.