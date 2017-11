Seit dem 27. Oktober versüßt Max Raabe mit dem Album "Der perfekte Moment…wird heut verpennt" den Hörern den Alltag. Voller Wortwitz und Charme kreiert der Entertainer musikalische Momentaufnahmen, erzählt von kleinen Geschichten aus dem Leben, philosophiert über das Glück und lädt zum Faulenzen ein.

Am 7. November hat Max Raabe bei "MDR um 4" Rede und Antwort gestanden. Am 10. November ist er um 22 Uhr zu Gast bei "3 nach 9" im NDR. Außerdem im Fernsehen erleben kann man Raabe am 21. November ab 09:05 Uhr in der ZDF-Sendung "Volle Kanne". Schalten Sie ein und erfahren Sie mehr über den Künstler und sein neues Album.