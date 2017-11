Anlässlich des 75. Geburtstages von Daniel Barenboim am 15. November 2017 widmen die Sender BR, ARD-Alpha und der BR-Klassik dem Pianisten und Dirigenten zahlreiche Beiträge und Konzertübertragungen.

Am 7. November ist bereits die neue Musikdokumentation "Barenboim oder Die Kraft der Musik"um 22:30 Uhr im BR Fernsehen zu sehen. Der Film verleiht Einblick in die lange künstlerische Laufbahn von Daniel Barenboim und zeichnet seine persönlichen "Herzensprojekte" nach. Ausgangspunkt der Dokumentation ist die Eröffnung des Pierre Boulez Saals in Berlin im März 2017. Zudem begleitet der Film die Konzertreise des Dirigenten mit dem West-Eastern Divan Orchestra im Sommer 2017 in seine Heimatstadt Buenos Aires sowie die Wim Wenders-Inszenierung von "Die Perlenfischer" mit der Berliner Staatskapelle und findet seinen Abschluss bei der feierlichen Wiedereröffnung der Staatsoper Unter den Linden in Berlin.