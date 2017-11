ECHO Klassik - Deutscher Musikpreis

Bei der 24. ECHO Klassik Verleihung waren am 29. Oktober Künstler bzw. Produktionen der Universal Music Klassiklabels Deutsche Grammophon und Decca in acht Kategorien erfolgreich.

Am Abend des 29. Oktobers fanden sich die größten Klassik-Künstler des Jahres zur feierlichen Verleihung des renommierten Musikpreises "ECHO Klassik" in der Hamburger Elbphilharmonie zusammen.

Zu den Preisträgern gehören Stargeiger Daniel Hope, der den ECHO Klassik in der Kategorie "Klassik ohne Grenzen" für sein Album "For Seasons" erhielt, Maurizio Pollini als "Insturmentalist, Klavier" sowie Akkordeon-Virtuosin Ksenija Sidorova. Weiter Preise gingen an Daniil Trifonov für sein Album "Transcendental" und die Sopranistin Aida Garifullina. Außerdem geehrt wurde das Boston Symphony Orchestra unter der Leitung von Andris Nelsons, Jan Lisiecki für sein Chopin-Album und die Opernproduktion "Mozart: Le nozze di Figaro" mit u.a. Rolando Villazón unter der Leitung von Yannick Nézet-Séguin.

Auf der Gala-Bühne zu erleben waren an diesem Abend u.a. Aida Garifullina mit Puccinis "O mio babbino caro", Daniel Hope mit dem 1. Satz aus Vivaldis "Vier Jahreszeiten", Maurizio Pollini mit Chopins "Nocturne 62/1" sowie Ksenija Sidorova und Camille Thomas mit ihrer Carmen-Fantasie (arr. J. Schmeisser).

Durch den Abend führte wie in den Jahren zuvor Thomas Gottschalk. Falls Sie die Ausstrahlung der ECHO Klassik Verleihung im ZDF verpasst haben, können Sie die Sendung hier nachschauen.