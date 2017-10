Kurz vor der Echo Klassik Verleihung 2017 am 29. Oktober gibt der Preis der deutschen Schallplattenkritik e.V. die Gewinner des Jahrespreises 2017 bekannt – darunter Pianist Daniil Trifonov.

Der Preis der deutschen Schallplattenkritik e.V. (PdSK e.V.) gab am 24. Oktober die zwölf Sieger des Jahrespreises 2017 bekannt. Die Auswahl der Preisträger soll, so der Jahresausschuss des PdSK, die musikalische Bandbreite widerspiegeln, die das Gremium jedes Quartal beobachtet und bewertet. So umfassen die Jahrespreise 2017 wieder eine vielfältige Auswahl - von Opernarien und Symphonien über Klavier- und Kammermusik bis hin zu Jazz, Pop und Black Music.

Zu den Preisträgern gehört in diesem Jahr Daniil Trifonov, der die Auszeichnung für sein Album "Transcendental", auf dem er die zwölf "Études d’exécution transcendental" von Franz Liszt interpretiert, erhält. Für eben diese Einspielung wird der Pianist außerdem am Sonntag den 29. Oktober mit dem Echo Klassik in der Kategorie "Solistische Einspielung (Musik 19. Jh. | Klavier)" geehrt.