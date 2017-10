ECHO Klassik - Deutscher Musikpreis

Am 29. Oktober werden in der Hamburger Elbphilharmonie die ECHO-Klassik Preisträger 2017 geehrt. Das ZDF überträgt die feierliche Verleihung ab 22 Uhr.

Am 29. Oktober ist es wieder soweit: Zum 24. Mal ehrt die Deutsche Phono-Akademie die erfolgreichsten und besten Leistungen nationaler und internationaler Musiker in 22 Kategorien mit dem deutschen Musikpreis "ECHO Klassik".

In diesem Jahr ausgezeichnet werden u.a. der Pianist Maurizio Pollini und die Akkordeonistin Ksenija Sidorova als Instrumentalisten des Jahres. Einen ECHO Klassik in der Kategorie "Ensemble/Orchester" erhält das Boston Symphony Orchestra mit seinem Chefdirigenten Andris Nelsons. Für sein Album "For Seasons" bekommt Geiger Daniel Hope eine Auszeichnung in der Kategorie "Klassik ohne Grenzen". Sopranistin Aida Garifullina erhält den Preis für ihre Solistische Einspielung (Gesang, Arien/Rezitale) von Opernklassikern und populären Liedern auf ihrem Album "Aida" und als Operneinspielung (Oper bis inkl. 17./18. JH.) des Jahres erhält die Aufnahme von Mozarts "Le nozze di Figaro" mit Rolando Villazón und Yannick Nézet-Séguin den ECHO Klassik. Die Pianisten Daniil Trifonov und Jan Lisiecki werden für ihre Alben "Transcendetal" bzw. "Chopin: Works for Piano & Orchestra" geehrt.

Erleben Sie die Preisverleihung sowie die Auftritte von Aida Garifullina, Maurizio Pollini, Daniel Hope, Ksenija Sidorova gemeinsam mit Camille Thomas u.v.m. ab 22 Uhr im ZDF. Durch den Abend in der Elbphilharmonie führt Thomas Gottschalk.

Die Compilation "Best of Klassik 2017" mit allen Preisträgern ist schon jetzt überall erhältlich.