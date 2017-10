ECM Sounds

Der Schweizer Cellist Thomas Demenga tritt am 25. Oktober im Institut français Berlin und am 26. Oktober im Ludwig Beck am Rathauseck in München auf. Beide Male stellt er sein neues Album mit Bachs Cello-Suiten vor.

"Für mich ist Johann Sebastian Bach das größte musikalische Genie aller Zeiten", so Thomas Demenga. Der Schweizer Cellist, bekannt für sein ebenso flüssiges wie präzises Spiel, hat sich Zeit seines Lebens mit Bach befasst. Dabei löste er ihn diskret aus seinem historischen Kontext. In den Jahren 1986 bis 2002 nahm er für ECM die Cello-Suiten von Bach auf und präsentierte sie in einzelnen Veröffentlichungen jeweils an der Seite von zeitgenössischen Kompositionen.

Frappierende Modernität: Bachs Cello-Suiten

Was damit vorgeführt wurde, war die frappierende Modernität Bachs, die in der Literatur oft beschworen worden ist, aber selten so deutlich spürbar wurde. Der Wunsch, alle Cello-Suiten in Demengas luzider Interpretation auf einem Album versammelt vorliegen zu haben, hat sich indes bei vielen Bach-Liebhabern hartnäckig gehalten. Jetzt hat das Münchener Label ECM New Series für den 27. Oktober 2017 ein neues Album von Thomas Demenga angekündigt, diesmal mit allen Cello-Suiten von Bach.

Thomas Demenga live: Berlin und München

Am 25. Oktober stellt Thomas Demenga sein neues Album in Berlin vor. Ort: das Institut français Berlin auf dem Kurfürstendamm 211. Einlass ist um 19:00 Uhr, Konzertbeginn um 20:00 Uhr. Am 26. Oktober tritt der Cellist dann in München, im Ludwig Beck am Rathauseck, Mariannenplatz 11 auf. Dieses Event, bei dem der Cellist auch im Gespräch mit Christian Stolberg zu erleben sein wird und das Album bereits exklusiv zu erwerben ist, beginnt um 18:00 Uhr.