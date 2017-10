Im September 2016 veröffentlichte Matthias Arfmann sein Album "Ballet Jeunesse". Diesen November ist das Projekt in Hannover live zu erleben.

Matthias Arfmann mit "Ballet Jeunesse" zu Gast in Hannover

Im Rahmen der Reihe "Freistil" präsentiert die NDR Radiophilharmonie das Projekt "Ballet Jeunesse" von Matthias Arfmann am 9. und 10. November im Großen Sendesaal des NDR in Hannover. Unter der Leitung von Clark Rundell überträgt das Team um den Musikproduzenten dort Ballettklassiker von Strawinsky, Tschaikowsky u.a. in die Gegenwart.

Erhalten Sie hier Tickets und erleben Sie die spannende Neuauflage der Klassiker wie "Romeo und Julia" und "Carmen" live.

Das Konzert vom 9. November wird live im online stream auf arte zu sehen sein.