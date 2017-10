Max im Glück - Auf seinem neuen Album besingt Max Raabe die kleinen, feinen Momente des Alltags

Am 27. Oktober erscheint mit "Der perfekte Moment...wird heut verpennt" ein Album in bester Raabe-Manier, das vor Charme und Phantasie nur so strotzt. Der Titel "Guten Tag, liebes Glück" gibt bereits einen amüsanten kleinen Vorgeschmack.