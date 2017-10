Auf seinem aktuellen Album "For Seasons" präsentiert Daniel Hope eine einzigartige Hommage an die Jahreszeiten. Am 10. Oktober wurde der Wahlberliner mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Am selbigen Abend stellte Hope seinen autobiografischen Film "Der Klang des Lebens" in der Berliner Kulturbrauerei vor. Der in Südafrika aufgewachsene Geiger mit deutsch-jüdischen und irischen Wurzeln begibt sich gut 10 Jahre nach dem Erscheinen seines Buches "Familienstücke" abermals auf eine Reise in die Vergangenheit.

Finden Sie hier die Kinotermine für "Der Klang des Lebens".