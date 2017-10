Vor 20 Jahren hat Sarah Brightman sich gemeinsam mit Andrea Bocelli mit dem Duett "Time to Say Goodbye"in die Herzen des Publikums gesungen. In diesem Jahr geht die britische Sopranistin in der Adventszeit auf Deutschlandtour und bezaubert mit der "Royal Christmas Gala" ihre Fans. Dabei bekommt sie auf der Bühne hochkarätige Unterstützung von vielseitigen Künstlerkollegen. Neben Gregorian, Narcis und Mario Frangoulis hat auch der südamerikanische Tenor Fernando Varela einen Gastauftritt in der stimmungsvollen Weihnachtsshow, in der die Künstler gemeinsam mit Band und großem Orchester die schönsten internationalen Weihnachtslieder präsentieren und damit die Vorfreude aufs Fest schüren.