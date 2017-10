Kaum hat er die frohe Kunde über sein neues Album "Der perfekte Moment... wird heut verpennt" verkündet, entführt uns Entertainer Max Raabe in die imaginäre Hängematte und stiftet uns dazu an, einmal alle Fünfe gerade sein zu lassen.

In der vergangenen Woche hat Max Raabe sein neues Album "Der perfekte Moment... wird heut verpennt" für Ende Oktober angekündigt, einen ersten Vorgeschmack bietet nun das tierische Video zum gleichnamigen Titelsong.

Auf einem gemütlichen Floßboot aus Holz schippert Max Raabe in der Hängematte liegend über die Spree mit allerhand tierischen Statisten an Bord. Da kann man gar nicht anders, als einmal tief Ein- und Ausatmen und so richtig genüsslich Gähnen... und... haaaaaaaccchh... einmal alle Glieder von sich strecken und den Moment genießen. Als möchte man sagen: "Ach, Augenblick, verweile doch! Du bist so schön!"