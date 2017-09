Für sein am 3. November erscheinendes Album "Tesori d'Italia" hat sich Albrecht Mayer auf eine barocke Schatzsuche begeben. Neben Vivaldis Oboenkonzert in C-Dur RV 450 hat der Oboist nahezu unbekannte Werke von italienischen Barockkomponisten eingespielt, darunter zwei Konzerte von Giuseppe Sammartini und Domenico Elmi in Weltersteinspielung.

Während der Aufnahmen in Rom mit I Musici di Roma hat Albrecht Mayer einen Gruß an alle KlassikAkzente-Leser hinterlassen: