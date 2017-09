"Bei Mozart steht man als Musiker 'in Unterkleidung' vor dem Publikum!" Andreas Ottensamer, Anna Prohaska und Casper Frantz widmen sich in der Arte-"Mozart Session" dem Werk des Komponisten.

Der Klarinettist Andreas Ottensamer kam mit Sopranistin Anna Prohaska und Pianist Casper Frantz zusammen, um in intimer Atmosphäre über Mozart zu diskutieren und gemeinsam mit der Kammerakademie Potsdam zu musizieren. Am Bartresen des Berliner Säälchens auf dem Holzmarkt ergründen die Musiker ihre persönliche Beziehung zu Mozart. Was macht die Musik von Mozart so unwiderstehlich? Wo können wir in ihm die "Wildsau" entdecken? Und was hat Mozarts Musik mit unserem täglichen Brotkonsum zu tun?

Im musikalischen Teil des heiteren Abends sind die drei Musiker neben großen Werken und bekannten Arien auch in unbekannteren Kompositionen Mozarts, die zum Teil eigens für die Veranstaltung arrangiert wurden, zu erleben. Dabei zeigen Andreas Ottensamer, Anna Prohaska und Casper Franzt dem Publikum ihre eigene Perspektive auf den Komponisten auf.

Der Abend wurde von Arte festgehalten. Die Sendung wird am 8. Oktober um 18:25 Uhr auf Arte ausgestrahlt.