"Stairway To Heaven": David Garrett präsentiert seine Ode an Led Zeppelin

Am 15. September 2017 veröffentlicht David Garrett mit "Rock Revolution" sein neues Album. Hieraus präsentiert er nun mit seiner Neuinterpretation des Led Zeppelin-Klassikers "Stairway To Heaven" eine weitere Hörprobe, die auf Spotify in voller Länge gehört werden kann. Der Longplayer ist eine Ode an die großen Hits der Rock- und Popmusik, die der Star-Geiger in ein ganz besonderes Klassik-Erlebnis verwandelte.

Die Kombination aus E-Geige und akustischer Geige runden "Stairway To Heaven" ab

"Starway To Heaven" ist nach "Bittersweet Symphony" der zweite akustische Vorbote, der uns einen weiteren Eindruck von "Rock Revolution" liefert. Wie jeder einzelne Song des Albums spiegelt sich auch in diesem eine tiefe, innere Verbundenheit David Garretts zu den großen Rocklegenden wieder. Er hatte "Stairway To Heaven" schon seit Jahren initerpretieren wollen, doch erst durch die Kombination von akustischer Geige und E-Geige hätte der Song seine Vollendung gefunden, verriet David in einem Beitrag auf seiner Facebook-Seite.

David Garrett performt in mehreren TV-Formaten

Für all jene, die es kaum erwarten können, die Songs aus "Rock Revolution" endlich als Live-Performances zu erleben: Der Star-Geiger wird in naher Zukunft in mehreren TV-Formaten die Zuschauer begeistern. Wir haben die Dates zusammengefasst:

16. September 2017 - ARD : Dirndl! Fertig! Los!

30. September 2017 - ZDF : Willkommen bei Carmen Nebel

06 Oktober 2017 - NDR: NDR Talkshow

12. Oktober 2017 - MDR: MDR um 4

13. Oktober 2017 - MDR: Die Goldene Henne

14. Oktober 2017 - MDR: Die große Show der langen Beine

14 Dezember 2017 - Sat1 Gold: Die José Carreras Gala

15 Dezember 2017 - MDR: Riverboat

23 Dezember 2017 - BR /ORF: Zauberhafte Weihnacht

David Garrett Album "Rock Revolution"

