Bill Murray & Jan Vogler, Lang Lang und Benny Andersson bereichern Universal Inside Tagung

Am gestrigen Mittwochvormittag eröffnete Frank Briegmann, President & CEO Central Europe UNIVERSAL MUSIC und Deutsche Grammophon, in der Berliner Mercedes-Benz Arena die UNIVERSAL INSIDE Tagung 2017, die in diesem Jahr erneut mit einem großen Staraufgebot auftrumpfte.



So war unter anderem ABBA Pianist Benny Andersson gekommen, um mit Frank Briegmann über sein erstes Soloalbum "Piano" zu sprechen, für das er unter anderem ABBA Klassiker wie "Thank you for the music" auf ihre Essenz heruntergebrochen hat und sie wunderbar schlicht auf dem Klavier interpretiert.



Ausnahmepianist Lang Lang war ebenfalls extra angereist, um seine Rückkehr zum gelben Label feierlich zu verkünden und einen Bissen von der extra für ihn angefertigten Deutsche Grammophon Torte zu probieren.



Als große Überraschung des Tages, trat Schauspieler Bill Murray, dessen Flug aus New York sich um 4 Stunden verspätet hatte, für einen Hollywoodstar bewundernswert unprätentiös auf die Bühne, um mit Cellist Jan Vogler das gemeinsame Albumprojekt "New Worlds" vorzustellen, das am 29.09.2017 bei der Decca erscheint und Werke von Bernstein, Bach und Co. mit Klassikern der Weltliteratur verknüpft.



Bereits am Vorabend der Universal Inside 2017 hatte die Deutsche Grammophon zur "Night of Classics" in den Berliner Pierre-Boulez-Saal geladen, wo die anstehenden Veröffentlichungs-Höhepunkte des Labels sowie von Decca und ECM präsentiert wurden.



Begleitet von der Kammerakademie Potsdam und Lilit Grigoryan am Klavier begeisterten die Geigerin Lisa Batiashvili, die französische Cellistin Camille Thomas, Oboist Albrecht Mayer und Klarinettist Andreas Ottensamer sowie der ECM-Cellist Thomas Demenga die geladenen Händler und Pressevertreter.



