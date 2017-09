Der amerikanische Schauspieler Bill Murray ist an für sich kein Freund von Medienrummel. Für die Vorstellung des neuen Albums "New Worlds" macht er jedoch eine Ausnahme und ist in den nächsten Tagen rund um das Einstandskonzert, das am 8. September in der Elbphilharmonie stattfindet, gemeinsam mit Jan Vogler auf Interviewtour.

Am Samstag, den 9. September, sind die Künstler von 18:45 bis 19:30 Uhr zu Gast auf dem roten Sofa in der Sendung NDR DAS. Am 6. September berichteten sie bereits zu später Stunde im ZDF-Studio bei Markus Lanz von ihren künstlerischen Plänen, ihrer Freundschaft und dem ersten gemeinsamen Album "New Worlds", das mit Kompositionen von Bernstein, Gershwin, Bach, Beethoven und Schostakowitsch und mit literarischen Ergüssen von Hemingway, Miller, Whitman und Twain die Brücke von Musik zu Literatur schlägt. Sehen Sie hier die ganze Sendung in der ZDF Mediathek.