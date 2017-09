Auf seinem aktuellen Solo-Album "Piano" hat der ABBA-Pianist und Keyboarder Benny Andersson viele der unvergesslichen Hits zusammengefasst, die seinen erfolgreichen musikalischen Werdegang geprägt haben. Neben Highlights aus der Zeit mit ABBA, darf man sich auch über Auszüge aus einer Vielzahl von Benny Andersson komponierten Bühnenwerken und seinen berührend schönen Solowerken für Klavier freuen. Mit dem Song "Chess" aus dem gleichnamigen Musical erscheint nach dem Abba-Chartbreaker "Thank you for the music" am 8. September noch ein zweiter Titel, der bereits vor der Veröffentlichung des Albums am 28. September online als Stream und zum Download bereit steht und ordentlich die Vorfreude schürt.

Überhaupt hat Benny Andersson in diesen Tagen einen vollen Kalender: Bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises 2017 steht der Pianist am 7. September in Hamburg gemeinsam mit Nigel Kennedy und vielen Popstars auf der Bühne, wenn die besten Radiomacher Deutschlands ausgezeichnet werden. Am 30. September ist er um 20:15 Uhr im ZDF in der ersten Ausgabe nach der Sommerpause zu Gast bei Carmen Nebel.